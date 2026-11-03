Yasa dışı bahis paraları kriptoya aktarıldı! 4,3 milyarlık para trafiği deşifre oldu: 19 gözaltı kararı verildi | Video

03 Kasım 2026 13:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirildiği iddiasıyla Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye yönelik soruşturma başlattı. Şirket hesaplarında 2023’ten bu yana 4 milyar 301 milyon liralık para girişi tespit edilirken, İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturmada, şirket hesaplarında milyarlarca liralık para trafiği tespit edildi. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen paraların kripto varlıklara dönüştürülerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı iddiasıyla 19 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

639 KİŞİ MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin "aeronx.com" uzantılı internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin birçoğu hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunduğu tespit edildi.

İKİ ŞİRKETLE ORGANİK BAĞLANTI TESPİTİ

Soruşturmada, şirket hesabına para gönderen tüzel kişilerden BCT Yazılım ile Luquıd Yazılım'ın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının bulunduğu belirlendi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, son yetkilisi Mustafa Uslular'ın ise Magician Of Meta çalışanı olduğu tespit edildi.

928 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemleriyle Magician Of Meta'nın banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. BCT Yazılım ile aynı adreste kurulduğu tespit edilen Luquıd Yazılım'ın hesaplarına ise aynı ödeme kuruluşlarından 449 milyon lira geldiği, bu paranın da sanal POS tahsilatı yoluyla Magician Of Meta'nın hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Böylece iki şirket üzerinden aktarıldığı belirlenen tutar 928 milyon liraya ulaştı.

4,3 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞİ

Başsavcılığın tespitlerine göre Magician Of Meta'nın banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.

PARALARIN İZİNİN KAYBETTİRİLMESİ AMAÇLANDI İDDİASI

Para hareketlerine ilişkin analizlerde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma makamlarınca, paraların kripto varlıklara dönüştürülüp çeşitli transferlere tabi tutularak kaynağının gizlenmesinin ve izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla 3 Kasım'da İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.