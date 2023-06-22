Yasa dışı silah çetesine operasyon… Bunlarla yakalandılar | Video
İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir çete çökertildi. 27 kişi yakalandı. Çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonla el konulan suç unsurları İstanbul Emniyeti’nde sergilendi.
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