Yasa dışı silah çetesine operasyon… Bunlarla yakalandılar | Video 22.06.2023 | 10:23 İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir çete çökertildi. 27 kişi yakalandı. Çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonla el konulan suç unsurları İstanbul Emniyeti’nde sergilendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kurdukları silah atölyelerinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 31 kişilik bir çeteye İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir otomatik tüfek, dört pompalı tüfek, 76 ruhsatsız tabanca, 84 şarjör ve 276 mermi ele geçirildi. Operasyonla el konulan suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.