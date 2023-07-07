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Yasa dışı silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video

Yasa dışı silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video

07.07.2023 | 15:49

Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz tarihinde yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 3 iş yeri ile 3 ikamete operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek, 87 adet tabanca namlusu, 51 adet tabanca gövdesi, 37 adet tabanca sürgüsü, 2 adet silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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