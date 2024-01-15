Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video
Bolu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı 5 kilogram külçe altın ile 165 bin TL değerinde 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Ayrıca polis ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 165 bin TL olan 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ç.M. (34) yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.
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