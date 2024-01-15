Video Yaşam Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video

Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video

15.01.2024 | 13:05

Bolu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı 5 kilogram külçe altın ile 165 bin TL değerinde 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik 11 Ocak tarihinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık olarak 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı birer kilogramlık külçeler halindeki toplam 5 kilogram altın ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili olarak O.H. (43) ve T.M. (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınan adliyeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca polis ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 165 bin TL olan 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ç.M. (34) yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video 00:32
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video 15.01.2024 | 13:05
Köprüde defalarca kez makas atarak ilerleyen sürücü yakalandı | Video 00:56
Köprüde defalarca kez makas atarak ilerleyen sürücü yakalandı | Video 15.01.2024 | 12:49
Kardeşine ait kimliği kullanan ve 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı | Video 00:34
Kardeşine ait kimliği kullanan ve 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı | Video 15.01.2024 | 11:23
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü… 00:33
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü… 15.01.2024 | 11:46
Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı | Video 08:42
Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı | Video 15.01.2024 | 11:20
Yeni evli çiftin evini soyan şüpheli yakalandı | Video 00:34
Yeni evli çiftin evini soyan şüpheli yakalandı | Video 15.01.2024 | 10:55
Küçükçekmece’de 2 genç silahlı saldırıya uğradı: 2 yaralı | Video 06:28
Küçükçekmece'de 2 genç silahlı saldırıya uğradı: 2 yaralı | Video 15.01.2024 | 10:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 15.01.2024 | 10:27
Tanker, D100’de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı | Video 02:05
Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı | Video 15.01.2024 | 10:19
Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video 00:30
Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video 15.01.2024 | 10:18
Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:10
Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 15.01.2024 | 09:50
Pul biber poşetlerinden eroin çıktı | Video 01:55
Pul biber poşetlerinden eroin çıktı | Video 15.01.2024 | 10:03
Hatay’da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video 02:41
Hatay'da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video 15.01.2024 | 09:41
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 00:28
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 15.01.2024 | 09:37
Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video 02:49
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video 15.01.2024 | 08:29
Sultanbeyli’de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video 02:17
Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video 15.01.2024 | 09:16
Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:46
Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2024 | 09:17
Bayburt’ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi | Video 00:45
Bayburt’ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi | Video 15.01.2024 | 08:46
Fatih’te metruk bina alev alev yandı | Video 02:05
Fatih'te metruk bina alev alev yandı | Video 15.01.2024 | 08:30
Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu | Video 03:07
Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu | Video 15.01.2024 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA