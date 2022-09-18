Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi | Video

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalışan 3 çocuk babası adam, aşağı düşerek feci şekilde can verdi.

Olay, sabah saatlerinde Finike Üniversite Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerine yaşadığı eve gelen üç çocuk babası kamyon şoförü Alaettin Ergünç, kilitli olan evin kapısını açamadı. Bunun üzerine eve çatıdan balkona sarkarak inmek isteyen adam bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Ergünç'ün yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alaettin Ergünç'un cenazesi olay yerinde savcı ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.