Yaşadıkları dehşet anlarını böyle anlattılar "Bina 5 saniyede çöktü, depremin kalanını enkaz altında yaşadık" | Video
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde 4 katlı binaları 5 saniye içinde yıkılan ve enkazdan kendi çabalarıyla çıkan 4 kişilik aile dehşet anlarını anlattı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve ayağı kesilen Sevgi Öztürk ve sürünerek çıkan eşi Mehmet Öztürk, binalarının depreme 10 saniye bile dayanamayıp çöktüğünü söyledi.
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