Yasadışı bahis operasyonu:13 tutuklama | Video
Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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