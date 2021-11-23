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OTOMATİK OYNAT
01:17
Yasadışı bahis oynatanlara operasyon 23.11.2021 | 10:25
01:05
Bursa'da otobüste yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video 23.11.2021 | 10:15
07:14
00:35
Adana'da yolda bekleme tartışması kanlı bitti | Video 23.11.2021 | 10:07
01:40
Esenyurt’ta tekme tokat kavga kamerada | Video 23.11.2021 | 09:40
00:40
21 ilde İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 76 gözaltı 23.11.2021 | 09:26
03:08
Ataşehir'de bir fırında doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 23.11.2021 | 09:07
01:53
Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 23.11.2021 | 09:06
00:41
İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı 23.11.2021 | 09:06
05:53
Paris, yeni yıl öncesi ışıl ışıl aydınlandı | Video 23.11.2021 | 00:51
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Esra Erol’da inanılmaz itiraf: 29 yıldır karım hiç susmadı! | Video 22.11.2021 | 18:38
01:25
Müslüme’nin gözaltına alınan ailesi adliyeye sevk edildi | Video 22.11.2021 | 17:40
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02:39
Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video 22.11.2021 | 16:17
00:19
Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı | Video 22.11.2021 | 16:13
02:26
Bolu'da mağazadaki indirim izdihamına polis müdahale etti 22.11.2021 | 16:00
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Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı 22.11.2021 | 16:08
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İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video 22.11.2021 | 15:41
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 kişi yakalandı.