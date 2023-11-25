Video Yaşam Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video

Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video

25.11.2023 | 10:01

Beylikdüzü'nde yasadışı bahis oynatıldığı ve silah ticareti yapıldığı belirlenen bir ikamete polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde yasadışı bahis oynatıldığı ve silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, Y.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet susturucu aparat, 90 adet fişek, birçok iletişim materyali ele geçirildi. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasadışı bahis oynatmak", "6136 SKM" gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan Y.A. isimli şüpheli şahsın "silah ticareti" ve "6136 SKM" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 00:23
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 25.11.2023 | 10:01
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 02:36
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20
Kadıköy D-100’de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 02:14
Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 25.11.2023 | 09:20
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video 00:40
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video 25.11.2023 | 09:20
Milas’ta korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı | Video 01:52
Milas’ta korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı | Video 25.11.2023 | 09:20
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu: 52 gözaltı | Video 01:41
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu: 52 gözaltı | Video 25.11.2023 | 09:20
Zonguldak’ta batan geminin mürettebatından İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı 01:48
Zonguldak’ta batan geminin mürettebatından İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı 24.11.2023 | 17:44
Black Friday izdihamı! Güvenlik kontrolünden geçenler mağazalara böyle akın etti | Video 01:21
"Black Friday" izdihamı! Güvenlik kontrolünden geçenler mağazalara böyle akın etti | Video 24.11.2023 | 15:52
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü’nde 3 öğretmen darp edildi | Video 02:22
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video 24.11.2023 | 15:52
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 01:03
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 24.11.2023 | 15:25
AFAD Başkanı Memiş: 5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı | Video 03:20
AFAD Başkanı Memiş: "5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı" | Video 24.11.2023 | 15:25
Futbol dünyasının dolandırılması davasında Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı | Video 02:59
Futbol dünyasının dolandırılması davasında Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı | Video 24.11.2023 | 15:25
Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video 00:30
Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 15:14
İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar | Video 00:38
İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar | Video 24.11.2023 | 14:36
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babanın cezası belli oldu | Video 02:04
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babanın cezası belli oldu | Video 24.11.2023 | 13:30
Mücevher çalıp otobüsle kaçtılar, yol ücretini de vatandaşa ödettiler | Video 02:24
Mücevher çalıp otobüsle kaçtılar, yol ücretini de vatandaşa ödettiler | Video 24.11.2023 | 12:43
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43
Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası | Video 00:15
Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası | Video 24.11.2023 | 12:43
Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 01:01
Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 24.11.2023 | 12:43
Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video 00:45
Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video 24.11.2023 | 12:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA