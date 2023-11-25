Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video
Beylikdüzü'nde yasadışı bahis oynatıldığı ve silah ticareti yapıldığı belirlenen bir ikamete polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan Y.A. isimli şüpheli şahsın "silah ticareti" ve "6136 SKM" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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