Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 25.11.2023 | 10:01 Beylikdüzü'nde yasadışı bahis oynatıldığı ve silah ticareti yapıldığı belirlenen bir ikamete polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde yasadışı bahis oynatıldığı ve silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, Y.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet susturucu aparat, 90 adet fişek, birçok iletişim materyali ele geçirildi. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasadışı bahis oynatmak", "6136 SKM" gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.Konu ile ilgili yakalanan Y.A. isimli şüpheli şahsın "silah ticareti" ve "6136 SKM" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.