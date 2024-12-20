Yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 32 şüpheli yakalandı | Video
Adana merkezli 4 ilde yurtdışından yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 4'ü kadın 32 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yurtdışı merkezli bir şirket, yasadışı bahis sitelerine alt yapı hizmeti sağladığı belirlendi. MASAK kripto para cüzdanı adreslerine transfer yaparak bahis oynatmak amaçlı yasadışı bahis paneli satın alan kişileri tespit etti.
Çalışmalar neticesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli, Ankara, Antalya ve Konya'da operasyonun yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonda 4'ü kadın 32 kişi yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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