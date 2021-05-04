Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar
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Kocaeli İzmit İlçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 5 kişi, ruhsatsız bir iş yerinde oyun oynarken yakalandı.
İzmit İlçesinde yapılan denetim ve kontroller esnasında, bir iş yerinde sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği yönünde gelen ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Bahse konu işyerine yapılan baskında şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal edrek oyun oynayan ve sosyal mesafe ile maske takma kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ve ruhsatsız iş yeri sahibi hakkında idari para cezası uygulandı.