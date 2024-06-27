Yasak aşk yaşadığı sevgilisini maket bıçağıyla öldüren sanık: "Bana küfür etti" | Video
Kırıkkale'de yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu 42 yaşındaki sevgilini maket bıçağıyla öldüren sanık, "Eşim doğum yapacaktı, Ankara'ya gidecektim. Fidan evime geldi ve 'gidemezsin' dedi. Ben de bu yüzden çocuğumu göremedim. Olay günü Fidan beni evimin önünden aldı. Daha sonra bana küfür etti" dedi.
MAHKEME GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fidan Cantemir'i (42) maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanık Emrah B., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanık Emrah B, ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda, sanık Emrah B.'nin yakınları ve avukatı, maktul Cantemir'in yakınları ile eşi A.C. hazır bulundu.
"KADES'İ ARARIM DİYEREK UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDU"
Mahkeme heyetine olayı anlatan tanık R.A., "Yardıma ihtiyaç var mı diye sordum, 'yok, bunu başımdan al yeter' dedi. O sırada da 'aracın içinden telefonu alırım, KADES'i ararım' diyerek Emrah B.'yi uzaklaştırmaya çalışıyordu. Sadece tartışma vardı" diyerek Emrah B.'nin maktulün arabasına bindiğini ve 100 metre kadar ilerlediğini söyledi.
Sanık Emrah B.'nin annesi Y.B., oğlunun kazandığı parayı eve getirmediğini ve parayı maktulle beraber harcadığını söyledi.
"Fidan evime gelerek beni tehdit etti"
Sanığın eşi N.B., olaydan bir ay önce maktulün kendisine hakaret ettiğini ve tehdit ettiğini ifade ederek, "Fidan evime gelerek beni tehdit etti. Beni evden dışarı attı, 'sen niye boşanmıyorsun' dedi ve hakaretler etti. Eşimin mesajlarını okudum. 'Sen niye gelmiyorsun, seni özledim' yazıyordu" dedi.
Fidan Cantemir'in eşi A.C. ve avukatları da tanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirtti.
"BANA KÜFÜR ETTİ"
Duruşmada savunma yapan 2 çocuk babası sanık Emrah B. de "Eşimi tehdit etmiş. Eşim bu nedenle Diyarbakır'a gitti. Daha sonra eşimi getirdim. Eşim doğum yapacaktı, Ankara'ya gidecektim. Fidan evime geldi ve 'gidemezsin' dedi. Ben de bu yüzden çocuğumu göremedim. Olay günü Fidan beni evimin önünden aldı. Daha sonra bana küfür etti" şeklinde konuştu.
Mahkeme, Emrah B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz 2024'e erteledi.
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