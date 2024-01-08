Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: "Öldüğümü sandım" | Video
Hatay’ın Payas ilçesinde yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen yürümekte güçlük çekiyor ve her hareketinde acı hissediyor.
"BEN O AN ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM"
Köpeklerin vücudunun çeşitli bölgelerine saldırdığını ifade eden Mesude Sağıltıcı, "İşe gidiyordum. Çöp konteynırının yanında iki köpek vardı. İki adım attıktan sonra üstüme saldırdılar. Bir köpek sağ kolumdan tutup yere yatırdıktan sonra diğer köpekte, sol koluma saldırdı. Ben o an öldüğümü sandım. Her tarafımdan kanlar akmaya başladı. Küçük bir köpek havlayarak geldi. Diğer köpekler beni bırakıp küçük köpeğe saldırdılar. Küçük köpek benim hayatımı kurtardı. Yürüyemiyorum. Değneklerle yürüyorum" dedi.
"KAYNANAM KÖPEK SALDIRISI İLE İLGİLİ DAVASINI SÜRDÜRÜYOR"
Mesude Sağıltıcı'nın damadı olan Yalçın Turaç, kaynanasının kanlar içinde acı çektiğini ifade ederek "Kolunda, vücudunda ve göğsünde köpekler tarafından ısırıldığını gördük. Sağ kolunda baya bir hasar var. Sol bacağında düşmenin etkisiyle diz kapağında yaralanma var. Şikayetçi olduk. Kaynanam köpek saldırısı ile ilgili davasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
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