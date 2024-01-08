Video Yaşam Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: "Öldüğümü sandım" | Video
Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın:

Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: "Öldüğümü sandım" | Video

08.01.2024 | 12:11

Hatay’ın Payas ilçesinde yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen yürümekte güçlük çekiyor ve her hareketinde acı hissediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, Ağustos ayında komşusuna ait 2 yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Sağıltıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi edildi. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Öte yandan köpeklere yetkililer tarafından el konulduğu, şahsa idari para cezası uygulandığı ve konuyla ilgili mağdur tarafından köpeklerin sahibine dava açıldı.

"BEN O AN ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM"
Köpeklerin vücudunun çeşitli bölgelerine saldırdığını ifade eden Mesude Sağıltıcı, "İşe gidiyordum. Çöp konteynırının yanında iki köpek vardı. İki adım attıktan sonra üstüme saldırdılar. Bir köpek sağ kolumdan tutup yere yatırdıktan sonra diğer köpekte, sol koluma saldırdı. Ben o an öldüğümü sandım. Her tarafımdan kanlar akmaya başladı. Küçük bir köpek havlayarak geldi. Diğer köpekler beni bırakıp küçük köpeğe saldırdılar. Küçük köpek benim hayatımı kurtardı. Yürüyemiyorum. Değneklerle yürüyorum" dedi.

"KAYNANAM KÖPEK SALDIRISI İLE İLGİLİ DAVASINI SÜRDÜRÜYOR"
Mesude Sağıltıcı'nın damadı olan Yalçın Turaç, kaynanasının kanlar içinde acı çektiğini ifade ederek "Kolunda, vücudunda ve göğsünde köpekler tarafından ısırıldığını gördük. Sağ kolunda baya bir hasar var. Sol bacağında düşmenin etkisiyle diz kapağında yaralanma var. Şikayetçi olduk. Kaynanam köpek saldırısı ile ilgili davasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: Öldüğümü sandım | Video 03:46
Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: "Öldüğümü sandım" | Video 08.01.2024 | 12:11
Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cesedi bulundu! Kan donduran itiraf geldi: Gömdüğü yerde... | Video 10:09
Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cesedi bulundu! Kan donduran itiraf geldi: "Gömdüğü yerde..." | Video 08.01.2024 | 12:06
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video 05:14
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video 08.01.2024 | 11:38
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı | Video 01:48
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı | Video 08.01.2024 | 11:35
Bayrampaşa’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video 01:12
Bayrampaşa’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video 08.01.2024 | 10:57
2 günde 4 telefon kapkaç yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi | Video 02:13
2 günde 4 telefon kapkaç yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi | Video 08.01.2024 | 10:55
Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:22
Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 08.01.2024 | 10:54
Esenyurt’ta minibüste şok eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı | Vdieo 03:21
Esenyurt’ta minibüste şok eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı | Vdieo 08.01.2024 | 10:40
İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı | Video 00:48
İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı | Video 08.01.2024 | 10:40
İstanbul’da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı 00:41
İstanbul'da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı 08.01.2024 | 10:44
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalanma anı kamerada... 00:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalanma anı kamerada... 08.01.2024 | 10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 08.01.2024 | 10:19
Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video 04:20
Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video 08.01.2024 | 09:59
Tokat’ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video 00:33
Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video 08.01.2024 | 09:54
15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı | Video 00:50
15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı | Video 08.01.2024 | 09:45
TIR’la çarpışıp, 70 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 01:11
TIR'la çarpışıp, 70 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 08.01.2024 | 09:12
Batman’da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 01:21
Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 08.01.2024 | 08:45
Benzin istasyonundaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:55
Benzin istasyonundaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.01.2024 | 08:40
Bayburt’taki trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı | Video 02:13
Bayburt'taki trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı | Video 08.01.2024 | 08:40
Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi Milletimizle el ele kol kola çalışacağız 08:11
Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi "Milletimizle el ele kol kola çalışacağız" 08.01.2024 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA