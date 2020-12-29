Video Yaşam Yasakta buluşup iskambil oynadılar! 60 bin 420 lira ceza yediler | Video

Yasakta buluşup iskambil oynadılar! 60 bin 420 lira ceza yediler | Video

Yasakta buluşup iskambil oynadılar! 60 bin 420 lira ceza yediler | Video
29.12.2020 | 13:09

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye baskın yaptı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden ve söz konusu adreste iskambil oynayan 19 kişiye 60 bin 420 lira idari para cezası kesti.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye baskın yaptı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden ve söz konusu adreste iskambil oynayan 19 kişiye 60 bin 420 lira idari para cezası kesti.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetlemelerini sürdüren İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'nde bir adreste salgın kurallarına aykırı hareket edildiğini saptadı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 27 Aralık Pazar günü saat 16.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan söz konusu adrese baskın yaptı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Kıraathane olarak faaliyet yürütülen ve açık olduğu tespit edilen adreste yapılan denetimlerde; iş yerinde oyun oynayan ve sigara içen kişiler olduğu belirlendi. Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden 19 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 60 bin 420 lira idari para cezası kesildi. Kapalı alanda sigara içen iki kişiye ise 374 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yeri Beyoğlu İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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