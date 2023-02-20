Video Yaşam Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı | Video
Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı | Video

Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı | Video

20.02.2023 | 23:00

Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı.

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