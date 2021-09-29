Video Yaşam Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video

Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video

Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video
29.09.2021 | 12:50

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Osmaniye'de Dr. Sadık Ahmet Alkan Caddesi’nde 35 yıldır petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında bir arkadaşından o zaman 10 yaşında olan Kakadu cinsi papağanı alarak beslemeye başladı. Cadde üzerinde petshop dükkanı olan Ali İhsan Özsipahi'nin satmaya kıyamadığı papağan zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. 35 yıldır aynı caddede iş yerinin önündeki kafeste bulunan ve bu yıl 45 yaşına giren papağan çarşı esnafının da yoğun ilgisini görüyor. Bir adres tarif ederken bile vatandaşların “papağanlı cadde” dediğini belirten Ali İhsan Özsipahi, “1986 yılında İskenderun’dan aldım. O zaman 10 yaşındaydı, şu anda 45 yaşında. Merhaba, bay bay, anne, nasılsın gibi 6-7 kelime konuşuyor. Kendisini çok seviyorum” dedi.

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Osmaniye'de Dr. Sadık Ahmet Alkan Caddesi'nde 35 yıldır petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında bir arkadaşından o zaman 10 yaşında olan Kakadu cinsi papağanı alarak beslemeye başladı. Cadde üzerinde petshop dükkanı olan Ali İhsan Özsipahi'nin satmaya kıyamadığı papağan zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. 35 yıldır aynı caddede iş yerinin önündeki kafeste bulunan ve bu yıl 45 yaşına giren papağan çarşı esnafının da yoğun ilgisini görüyor. Bir adres tarif ederken bile vatandaşların "papağanlı cadde" dediğini belirten Ali İhsan Özsipahi, "1986 yılında İskenderun'dan aldım. O zaman 10 yaşındaydı, şu anda 45 yaşında. Merhaba, bay bay, anne, nasılsın gibi 6-7 kelime konuşuyor. Kendisini çok seviyorum" dedi.

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