Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi

Denizli’de sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı adamı yoldan geçen vatandaşlar kanlar içerisinde yerde buldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerine ekmek almak için evinden çıkan 66 yaşındaki Ahmet Sürer'i çevredeki vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Sürer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi alır almaz olay yerine gelen aile üyeleri ise fenalık geçirdi. Sürer'in torunu olduğu öğrenilen bir gencin fenalık geçirmesi dikkatlerden kaçmadı. Olay yeri inceleme ve Savcının incelemelerinin ardından Sürer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu görgü şahitleri ifadelerinde bir anlık dengesini kaybederek yere düştüğünü, yanında kimseyi görmediklerini söylediği öğrenildi.