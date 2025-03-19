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Yaşlı adam

Yaşlı adam "Emniyet müdürüyüm" diyen dolandırıcının tuzağına düşmekten kurtuldu | Video

19.03.2025 | 12:31

Karabük'te bir yaşlı adam, güvenlik görevlisi ile polis ekiplerinin dikkati sayesinde telefonda kendini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılmaktan kurtuldu.

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Kendini emniyet müdürü olarak tanıtan bir telefon dolandırıcısı, Karabük'te yaşayan Tahsin Ertekin (76) isimli vatandaşı aradı. Dolandırıcı, Ertekin'e eşinin kimlik bilgilerinin terör örgütü mensupları tarafından çalındığını ve bu sebeple banka işlemleri yapması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 40 dakika telefon görüşmesi yapan Ertekin soluğu müşterisi olduğu kamu bankasında aldı. Ertekin'in hal ve hareketlerinden şüphelenen banka görevlisi, yaptığı görüşmede yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, para gönderip göndermediğini sorduğu Ertekin'e uyarılarda bulunarak bu yöntemin dolandırıcılar tarafından sıklıkla uygulandığını bildirdi.

Güvenlik görevlisi ile polislerin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarılan Ertekin, yakınlarına teslim edildi.

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