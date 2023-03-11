Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu | Video 11.03.2023 | 10:05 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 71 yaşındaki yaşlı adam, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle, Kaşlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Ali Kızılelma, komşuları tarafından yalnız yaşadığı evde hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çağrılan doktorun incelemesinin ardından Ali Kızılelma'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.