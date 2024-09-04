Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul Beylikdüzü’nde bahçeli bir evde ikamet eden Ahmet Şamlı (65) bahçe işlerine yardım için yanına çağırdığı 20 yaşındaki İbrahim M. Tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şamlı’nın aracındaki parmak izlerinden katili yakaladı. Emniyette cinayeti itiraf eden Ibrahim M.’nin ilk ifadesinde; “bahçe işi yaparken sözlü tartışma yaşadık, evde bulduğum bıçakla olay gerçekleşti” dediği öne sürüldü.