Video Yaşam Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü!
Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü!

Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü!

04.09.2024 | 10:05

İstanbul Beylikdüzü’nde bahçeli bir evde ikamet eden Ahmet Şamlı (65) bahçe işlerine yardım için yanına çağırdığı 20 yaşındaki İbrahim M. Tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şamlı’nın aracındaki parmak izlerinden katili yakaladı. Emniyette cinayeti itiraf eden Ibrahim M.’nin ilk ifadesinde; “bahçe işi yaparken sözlü tartışma yaşadık, evde bulduğum bıçakla olay gerçekleşti” dediği öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sevgilisinin arkadaşları önce dövdü sonra öldürdü 00:58
Sevgilisinin arkadaşları önce dövdü sonra öldürdü 04.09.2024 | 10:04
Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! 00:12
Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! 04.09.2024 | 10:05
Esenyurt’ta akılalmaz olay: Süratle giden arabadan böyle atıldı! | Video 02:22
Esenyurt’ta akılalmaz olay: Süratle giden arabadan böyle atıldı! | Video 04.09.2024 | 09:20
Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz 01:18
Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz 04.09.2024 | 09:36
Adana’da kitap dağıtım deposunda yangın | Video 04:14
Adana’da kitap dağıtım deposunda yangın | Video 04.09.2024 | 08:57
İzmir’de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:39
İzmir'de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.09.2024 | 08:36
Sultangazi’de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyere çarparak devrildi | Video 01:52
Sultangazi’de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyere çarparak devrildi | Video 04.09.2024 | 08:32
Sokak ortasındaki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Sokak ortasındaki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.09.2024 | 16:32
Gaziosmanpaşa’da sitede tekel bayi cinayeti! Komşusu tarafından 8 yerinden vurularak öldürüldü | Video 04:15
Gaziosmanpaşa'da sitede tekel bayi cinayeti! Komşusu tarafından 8 yerinden vurularak öldürüldü | Video 03.09.2024 | 16:07
İstanbul’da 3 milyon liralık sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi | Video 02:37
İstanbul’da 3 milyon liralık sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi | Video 03.09.2024 | 15:40
Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 01:04
Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 03.09.2024 | 15:24
Bayrampaşa’da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:01
Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.09.2024 | 15:15
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti 01:40
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti 03.09.2024 | 14:39
Şişli’de plazada korkutan yangın | Video 00:50
Şişli'de plazada korkutan yangın | Video 03.09.2024 | 14:29
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 00:38
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 03.09.2024 | 13:20
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 05:04
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 03.09.2024 | 12:36
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü! | Video 06:12
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: "Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!" | Video 03.09.2024 | 13:19
3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Şüphelerin odağındaki isim konuştu | Video 10:59
3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Şüphelerin odağındaki isim konuştu | Video 03.09.2024 | 12:51
Dilan Polat eşi Engin Polat’ı ziyaret etti | Video 01:13
Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 03.09.2024 | 12:35
Diyarbakır’da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 01:12
Diyarbakır'da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2024 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA