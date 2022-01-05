Video Yaşam Yaşlı çiftin başına silah ve bıçak dayayıp evi soydular | Video
Yaşlı çiftin başına silah ve bıçak dayayıp evi soydular | Video

Yaşlı çiftin başına silah ve bıçak dayayıp evi soydular | Video

05.01.2022 | 13:34

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OTOMATİK OYNAT

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerinde maske olan 2 kişi, karı kocanın başına silah ve bıçak dayayıp evdeki yaklaşık 80 bin lira tutarındaki döviz ve altınları alıp kaçtı.

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