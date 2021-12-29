Video Yaşam Yaşlı kadın bir anda yere yığıldı, yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti | Video
Yaşlı kadın bir anda yere yığıldı, yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti | Video

Yaşlı kadın bir anda yere yığıldı, yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti | Video

29.12.2021 | 13:21

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte pazara giden kadın, aniden yere yığıldı. Yanında bulunan eşi ne yapacağını şaşırıp etraftan yardım isterken yerdeki kadını görüp yoluna devam edenler pes dedirtti. Yaşlı kadın, tesadüfen olay yerinden geçen ve ilk yardım bilen bir vatandaş tarafından hayata döndürüldü.

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