Video Yaşam Yaşlı kadın eline aldığı sopayla hırsızları böyle kovaladı | Video
Yaşlı kadın eline aldığı sopayla hırsızları böyle kovaladı | Video

Yaşlı kadın eline aldığı sopayla hırsızları böyle kovaladı | Video

18.04.2022 | 12:59

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Esenyurt’ta binalara girerek sineklik çalan iki şahıs, sert kayaya çarptı. Durumu fark eden yaşlı kadın polisi ararken, eline aldığı demir parçası ile şahısları korkutmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, apartmanlara girerek sineklikleri çalan iki şahıs, bina sakini yaşlı kadına yakalandı. Hemen durumu polis ekipleri haber veren kadın, şahısların kaçmaması içinde eline aldığı demir parçası ile sineklikleri korumaya başladı. Bir süre çaldıkları malzemelerin yanına yaklaşamayan hırsızlar, önce oyaladıkları kadının elinden demir parçasını, ardından ise parçaladıkları sineklik demirlerini alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.

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