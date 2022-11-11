Yaşlı kadına hırsızlık şoku: Eski eşinin tabancasını ve değerli içkileri çaldılar | Video

İstanbul Kadıköy’de emekli F.Ü.’ nün evine giren hırsızlar Çelik kasayı açıp içerisinden 680 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı çantalarına doldurdu. Bir süre daha evde gezinen hırsızlar yaşlı kadının eski eşine ait olduğu öğreninen bir tabanca ve çeşitli markalara ait maddi değeri yüksek alkollü içeçekleri de çantalarına doldurup kaçtılar. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri önce eve giren hırsızı ardından ondan çalıntı malzemeleri satın alan şüphelileri yakaladı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Bülbüllü Sokak'ta ikamet eden memur emeklisi F.Ü.'nün evine 30 Ekim günü hırsız girdi. Misafirliğe gittiği yerden eve dönünce şok yaşayan yaşlı kadın hemen polise gidip şikayette bulundu.

Yaşlı kadın; 35×30 ebadında kasa içerisinde 10 bin Dolar, eski eşine ait Browning marka silah, 500 bin lira değerinde çeşitli ziynet eşyası ayrıca iPad ve çeşitli alkollü içkilerinin çalındığını ifade etti.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli 23 suç kayıtlı Vedat B.(39) gözaltına alındı.

ÇALINTI MAL ALANLAR YAKALANDI

Güngören'de yapılan operasyonla yakalanan şüphelinin çaldıkları malzemeleri satın alan ve hırsızlık mallarına yer temin eden şüphelilerinde peşine düşen ekipler O.K. ve S.K.'yı gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslardan S.K. isimli şahsın yapılan ev aramasında müştekinin ikametinden çalınan 1 adet brovning marka silah, 9×19 mm çapında 200 adet fişek, çeşitli markalarda 12 adet alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Adli Mercilerce, S.K. İsimli şahsa Adli Kontrol Hükümleri uygulandı. Vedat B. ve Osman K. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.