Yaşlı kadına sokak ortasında şiddet: Görüntüler yürek sızlattı | Video
İstanbul Bakırköy’de bir dönercide çalışan garson çorap satan yaşlı bir kadına şiddet uyguladı. Garsonun ittiği yaşlı kadın, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, duruma tepki gösterirken talihsiz kadının darp edildiği anlar, cep telefonu ile kayda alındı.
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