Video Yaşam Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video

Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video

13.03.2024 | 15:48

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel ilişkiye giren ve ölümüne sebep olan 2 sanık, yeniden yargılandıkları davada toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopside ise yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Çetinbaş'ın extacy hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

RESUL K. 62 YIL 8 AY, ZAFER K. İSE 20 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alırken, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.

"KADININ KENDİ RIZASIYLA CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADIM"
Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Zafer K., "Kadının rızası olmadan cinsel birliktelik yaşamadım. Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. Resul K. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

2 SANIK TOPLAM 50 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI
Sanık Resul K., Hatice Çetinbaş'a yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zafer K'nın ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video 03:41
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video 13.03.2024 | 15:48
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 01:18
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 13.03.2024 | 15:39
Kedi Eros’u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 01:11
Kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 13.03.2024 | 15:18
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası: Gitgide daha zor oluyor | Video 06:56
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası: "Gitgide daha zor oluyor" | Video 13.03.2024 | 14:47
Konya merkezli 14 ilde dolandırıcılık çetesi çökertildi: 33 tutuklama | Video 03:17
Konya merkezli 14 ilde dolandırıcılık çetesi çökertildi: 33 tutuklama | Video 13.03.2024 | 15:11
Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi | Video 01:46
Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi | Video 13.03.2024 | 14:47
Sancaktepe’de otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı | Video 02:02
Sancaktepe’de otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı | Video 13.03.2024 | 14:47
Çanakkale’de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:11
Çanakkale'de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 13.03.2024 | 14:57
Sancaktepe’de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 02:02
Sancaktepe’de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 13.03.2024 | 14:46
Manisa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:09
Manisa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 13.03.2024 | 14:38
Nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 05:00
Nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 13.03.2024 | 14:29
Tırın çarptığı otelin demir gölgeliği çöktü! 2 otomobil zarar gördü | Video 02:23
Tırın çarptığı otelin demir gölgeliği çöktü! 2 otomobil zarar gördü | Video 13.03.2024 | 14:22
Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığından 13 şüpheli yakalandı | Video 01:53
Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığından 13 şüpheli yakalandı | Video 13.03.2024 | 14:21
Şanlıurfa’da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:01
Şanlıurfa'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.03.2024 | 14:20
Nizip’te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı | Video 00:43
Nizip'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı | Video 13.03.2024 | 14:20
Sultangazi’de jet taşı motoruyla direksiyon kilidini kesip kamyoneti çaldılar | Video 02:10
Sultangazi'de jet taşı motoruyla direksiyon kilidini kesip kamyoneti çaldılar | Video 13.03.2024 | 12:54
Biga açıklarında oluşan hortum kamerada | Video 00:56
Biga açıklarında oluşan hortum kamerada | Video 13.03.2024 | 12:54
Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti | Video 02:50
Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti | Video 13.03.2024 | 13:31
Maskeli gaspçıların planı tutmadı: Sert kayaya çarpınca apar topar kaçtılar | Video 00:34
Maskeli gaspçıların planı tutmadı: Sert kayaya çarpınca apar topar kaçtılar | Video 13.03.2024 | 12:54
Sapık enişte kabusu! Cinsel bölgelerine dokundurdu, dudağımı öptü! | Video 03:54
Sapık enişte kabusu! "Cinsel bölgelerine dokundurdu, dudağımı öptü!" | Video 13.03.2024 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA