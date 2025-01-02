Yaşlı kadını arayıp oğlu gibi konuşarak 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video
Bursa’da telefonla aradıkları 71 yaşındaki kadını 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Dolandırıcılardan birinin telefonda yaşlı kadını “Ben oğlun Suat” diyerek kandırdığı öğrenildi.
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