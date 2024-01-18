Yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verilen ceza | Video 18.01.2024 | 13:27 Beyoğlu’nda 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu’nun kolundaki bileziği yağmalayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu'nda 22 Ekim 2022'de evine gittiği komşusu Mevlüde Aluçlu'nun (66) kolundaki bileziği yağmaladığı ve boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanık Baran Ünal'ın (27) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada vefat eden Mevlüde Aluçlu'nun müşteki ailesi hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Baran Ünal ise savunmasında beraatını talep ettiğini söyledi. Son sözünde ise takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 12 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Baran Ünal'ı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığı 'konutta silahla yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasıyla cezalandıran heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.