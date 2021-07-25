Video Yaşam Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı | Video

Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı | Video

Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı | Video
25.07.2021 | 10:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anneleri ölen kedilere French Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor | Video 02:35
Anneleri ölen kedilere French Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor | Video 25.07.2021 | 11:19
Planktonlar İzmit Körfezi’ni turkuaz rengine döndürdü | Video 03:13
Planktonlar İzmit Körfezi’ni turkuaz rengine döndürdü | Video 25.07.2021 | 11:19
Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapıp gitti | Video 02:42
Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapıp gitti | Video 25.07.2021 | 11:19
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki | Video 00:44
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki | Video 25.07.2021 | 11:05
Taksim’de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada | Video 01:47
Taksim’de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada | Video 25.07.2021 | 10:45
300 kiloluk adamın en büyük hayali eşi ve çocuğuyla dolaşabilmek | Video 06:53
300 kiloluk adamın en büyük hayali eşi ve çocuğuyla dolaşabilmek | Video 25.07.2021 | 10:45
Ataşehir'de 15 yolcusu olan Özel Halk Otobüsünün motorunun yandığı anlar kamerada | Video 02:13
Ataşehir'de 15 yolcusu olan Özel Halk Otobüsünün motorunun yandığı anlar kamerada | Video 25.07.2021 | 10:45
Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler | Video 01:22
Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler | Video 25.07.2021 | 10:49
Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video 00:36
Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video 25.07.2021 | 10:44
Behzat Uygur'dan güldüren video! İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro istedi, bakın neler oldu! 01:48
Behzat Uygur'dan güldüren video! İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro istedi, bakın neler oldu! 25.07.2021 | 10:44
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı | Video 01:05
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı | Video 25.07.2021 | 10:45
Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı. O anlar kamerada | Video 01:07
Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı. O anlar kamerada | Video 25.07.2021 | 10:03
Bahçelievler’de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada | Video 00:30
Bahçelievler’de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada | Video 25.07.2021 | 10:03
Değeri 256 milyon dolar! Dünyanın en büyük süper yatlarından Dilbar, İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 01:45
Değeri 256 milyon dolar! Dünyanın en büyük süper yatlarından "Dilbar", İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 25.07.2021 | 10:03
Kars’ta mest eden gün batımı | Video 02:32
Kars’ta mest eden gün batımı | Video 25.07.2021 | 09:23
Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada | Video 00:46
Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada | Video 25.07.2021 | 09:36
Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video 00:12
Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video 25.07.2021 | 09:37
Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video 05:34
Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video 25.07.2021 | 09:20
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi | Video 02:52
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi | Video 25.07.2021 | 09:24
Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu | Video 00:29
Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu | Video 25.07.2021 | 09:02

Adana’da yaşlı kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aysel B. (77), evinden çıkıp sokakta gezintiye çıktı. Yürüme güçlüğü çeken Aysel B, yürüteç yardımıyla sokakta ilerlediği sırada yanına yaklaşan 3 kişi, yaşlı kadınla önce sohbet etti ardından da boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İbrahim S. (18), ağabeyi Şehmus S. (20) ve kardeşi B.S. (15) olduğunu belirledi.

3 kardeş Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan kardeşlerin, "kapkaç" ve "hırsızlık" olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, ayrıca Şehmus S'nin hırsızlık, B.S'nin de kapkaç suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyete götürülen 3 kardeşin ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri de öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA