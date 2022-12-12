Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video

Gaziantep'te, yaşlı bir kadının dalgınlıkla düşürdüğü içerisinde bir miktar altın ve para bulunan cüzdanı, yoldan geçen iki şahıs alarak sırra kadem bastı. Yaşlı kadının cüzdanı düşürme anları ile biri kadının 2 şahsın yerdeki cüzdanı alma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Aralık 2022 günü Gaziantep Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, elinde poşetlerle alışverişten dönen bir yaşlı bir kadın, yolda durarak telefonla konuştuğu esnada içerisinde 3 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 800 TL para bulunan cüdanı düşürdü. Cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyen yaşlı kadın yoluna devam etti. Bir süre sonra aynı güzergahtan geçen biri kadın 2 kişi ise yolda fark ettikleri cüzdanı alarak sırra kadem bastı. Yaşlı kadının cüzdanı düşürme anları ve sonrasında gelen 2 şahsın cüzdanı alarak yoluna devam etme anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.