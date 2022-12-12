Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video
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Gaziantep'te, yaşlı bir kadının dalgınlıkla düşürdüğü içerisinde bir miktar altın ve para bulunan cüzdanı, yoldan geçen iki şahıs alarak sırra kadem bastı. Yaşlı kadının cüzdanı düşürme anları ile biri kadının 2 şahsın yerdeki cüzdanı alma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.