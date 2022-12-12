Video Yaşam Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video
Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video

Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video

12.12.2022 | 09:51

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Gaziantep'te, yaşlı bir kadının dalgınlıkla düşürdüğü içerisinde bir miktar altın ve para bulunan cüzdanı, yoldan geçen iki şahıs alarak sırra kadem bastı. Yaşlı kadının cüzdanı düşürme anları ile biri kadının 2 şahsın yerdeki cüzdanı alma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 9 Aralık 2022 günü Gaziantep Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, elinde poşetlerle alışverişten dönen bir yaşlı bir kadın, yolda durarak telefonla konuştuğu esnada içerisinde 3 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 800 TL para bulunan cüdanı düşürdü. Cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyen yaşlı kadın yoluna devam etti. Bir süre sonra aynı güzergahtan geçen biri kadın 2 kişi ise yolda fark ettikleri cüzdanı alarak sırra kadem bastı. Yaşlı kadının cüzdanı düşürme anları ve sonrasında gelen 2 şahsın cüzdanı alarak yoluna devam etme anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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