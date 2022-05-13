Video Yaşam Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video
Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video

Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video

13.05.2022 | 08:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy Sahili’nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan kişi kurtarıldı | Video 02:39
Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan kişi kurtarıldı | Video 13.05.2022 | 08:51
Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video 02:13
Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 08:51
Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu | Video 03:30
Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu | Video 13.05.2022 | 08:51
Bursa’da 3 katlı metruk bina yangında küle döndü | Video 03:20
Bursa'da 3 katlı metruk bina yangında küle döndü | Video 13.05.2022 | 08:29
’Karadul’un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 01:42
'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2022 | 08:27
Adana’da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon | Video 00:37
Adana’da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon | Video 13.05.2022 | 08:27
Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi | Video 00:40
Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi | Video 12.05.2022 | 21:32
İrem Derici konserinde gözyaşlarına hakim olamadı | Video 00:19
İrem Derici konserinde gözyaşlarına hakim olamadı | Video 12.05.2022 | 19:51
Ünlü şarkıcı İrem Derici’den Cem Belevi’ye konserden gönderme | Video 00:15
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den Cem Belevi'ye konserden gönderme | Video 12.05.2022 | 18:51
Otomobili kundaklayan 3 zanlı tutuklandı | Video 00:42
Otomobili kundaklayan 3 zanlı tutuklandı | Video 12.05.2022 | 18:43
Samsak Döveci türküsü, sözleri Keşan’a uyarlanarak, klipleştirildi | Video 02:53
Samsak Döveci türküsü, sözleri Keşan'a uyarlanarak, klipleştirildi | Video 12.05.2022 | 17:52
Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan’a inanılmaz sözler Elimi değdirdiğim meşhur oluyor! | Video 00:14
Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor!" | Video 12.05.2022 | 16:57
Yolcuların gözü önünde otobüs şoförüne dehşeti yaşattı: Gırtlağını keserim senin | Video 04:26
Yolcuların gözü önünde otobüs şoförüne dehşeti yaşattı: "Gırtlağını keserim senin" | Video 12.05.2022 | 16:37
Mersin’de feci kaza! Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı | Video 00:45
Mersin'de feci kaza! Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı | Video 12.05.2022 | 16:08
Körfez havadan görüntülendi: Denizi kirleten gemiye 3 milyon TL’lik ceza | Video 01:17
Körfez havadan görüntülendi: Denizi kirleten gemiye 3 milyon TL’lik ceza | Video 12.05.2022 | 16:07
Kocaeli’de hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı | Video 01:36
Kocaeli'de hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı | Video 12.05.2022 | 15:42
Güzel oyuncu Pınar Deniz sezonu Antalya’da açtı! Dalgaların azizliğine uğrayan Pınar Deniz’in zor anları... | Video 00:08
Güzel oyuncu Pınar Deniz sezonu Antalya'da açtı! Dalgaların azizliğine uğrayan Pınar Deniz'in zor anları... | Video 12.05.2022 | 15:34
İstanbul Beykoz’da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler 02:44
İstanbul Beykoz’da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler 12.05.2022 | 15:36
Bahçelievler’de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi | Video 04:08
Bahçelievler’de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi | Video 12.05.2022 | 15:01
Alaşehir’de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü | Video 00:27
Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü | Video 12.05.2022 | 15:10

Karabük’te yaşlı kadının geri geri gelen kamyonun altında kalarak ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çetin K. idaresindeki 78 ALL 680 plakalı kamyonet, geri geri geldiği sırada aracın arkasından geçmekte olan Mehman Çimen'e (78) çarptı. Kamyonetin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çimen'in aracın altında fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin çarpmasıyla yere yığılan kadını altına aldığı ve sürücünün daha sonra aracını ileriye doğru hareket ettirdiği yer alıyor.
Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA