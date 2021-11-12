Video Yaşam Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor
Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor

Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor

12.11.2021 | 13:46

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Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 60 yaş üzeri üç kadının okuma azmi görenlerin takdirini topluyor. Yürüme zorluğu yaşamasına rağmen kullandığı akülü arabayla kurslara devamsızlık yapmadan sürdüren Mübeher Günaydın’ın okuma isteği ise okumanın yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Söke Halk Eğitim Merkezi'nde "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla her yaş grubuna yönelik okuma-yazma kursları gerçekleştirilirken, kursun 3 özel kursiyeri, okuma istekleri ve azimleriyle herkese örnek oluyor. Öğretmen Çiğdem Erdoğan Akbaba tarafından verilen okuma-yazma kursuna gelen 70 yaşındaki Münevver Ergen, 60 yaşındaki Mübeher Günaydın ve 67 yaşındaki Cevahir Yalçın'ın heyecanı gözlerinden okunurken, adeta okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

"ÇOCUKLARI İSTEDİ"
Öğrencilik dönemlerinde okulunu yarım bırakmak zorunda kaldığını ifade eden 3 çocuk annesi Münevver Ergen, çocuklarının isteği üzerine okuma-okuma yazma kursuna başladığını belirtti.

"HAYALİ EHLİYET ALMAK"
Okuma-yazma kursunun 60 yaşındaki öğrencisi Mübeher Günaydın ise yürüme zorluğu yaşamasına rağmen derslerini aksatmadan devam ettiriyor. Kimsenin cahil kalmaması gerektiğine dikkat çekerek herkesi okumaya davet eden 3 çocuk annesi Mübeher Günaydın; "Okumak güzel bir şey. Öğretmenimiz çok iyi, onun sevgisi bizi buraya daha çok çekiyor. Okuma-yazma kursunu bitirdikten sonra ehliyet almayı düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim. Gelsinler okusunlar, cahil kalmasınlar. Ben 8 senedir akülü araç kullanıyorum ve en büyük hayallerimden bir tanesi bu aracı büyütmek. Ehliyet alıp, araba da kullanmak istiyorum. Bize bu imkanı sağlayan devletimizden de Allah razı olsun. Zamanında okuyamadık. Kızlara hak vermiyorlardı ama şimdi bu imkandan yararlanıyorum" dedi.

"7 ÇOCUĞUNU ÜNİVERSİTE OKUTMUŞ, EĞİTİM İÇİNDE KALMIŞ"
Tüm çocuklarını üniversiteye gönderdiğini ifade eden 7 çocuk annesi Cevahir Yalçın ise; "Garibanlıktan çıktık ama çocuklarımızı okuttuk. Okuma-yazma öğrenmeyi çok istedim. İnşallah bu eğitim sayesinde başaracağım. 7 çocuğumu okuttum, hepsi üniversite mezunu oldu. Bir ben okumadım. Eşim de çok destek oldu" dedi.

"BİR AY İÇİNDE OKUMAYI ÖĞRENDİLER"
Halk Eğitim Merkezi'nde yetişkinlere yönelik okuma-yazma kurslarının verildiğini ve okumanın yaşı olmadığının altını çizen kurs öğretmeni Çiğdem Erdoğan Akbaba ise "Okuma-yazma bilmeyen, eğitim alamamış ya da yarıda bırakmış kişiler eğitim görüyor. Kadın ve erkek öğrencilerimiz var. Kurslar yaklaşık bir buçuk ayda tamamlanıyor. Hiç okuyamayan, kalem dahi tutamayan öğrencilerimiz bir haftanın sonunda okumaya başlıyorlar. Okuma yazma bilmeyen öğrencilerimiz genellikle hastanelerde, bankalarda, dolmuş duraklarında sıkıntı çektiğini söylüyorlar. Okumanın gerçekten de yaşı yok. 20 yaşında da, 70 yaşında da öğrencilerimiz var. En özel öğrencilerimiz yaşı ileri olanlar. Çok istekli ve azimliler. Bir ay bile olmadan okumayı öğrendiler. En çok sevdikleri televizyonda altyazıları ve gelen herhangi bir posta zarfını okuyabilmeleri, kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlıyor ve özgüvenleri yerine geliyor" dedi.

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