Yaşlıları hedef seçiyordu… Yakalanıp tutuklandı | Video

İstanbul’da yaşlı insanları hedef alan bir telefon dolandırıcısı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Son bir yılda 19 kişiyi toplamda iki milyon 100 bin lira dolandıran D.M. tutuklandı.