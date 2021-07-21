Yatan köpeğin üzerinden otomobil ile böyle geçti | Video

İstanbul Esenyurt’ta bir siteden çıkan otomobil sürücüsü kapı önünde yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 gün sonra ölürken, yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen ay akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, bir kişi siteden çıkarken, kapının önünde yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Gece isimli yaralı köpek tedavi edilmek üzere veterinerliğe götürüldü. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Yaklaşık 6 yıldır bakımını üstlendiğim çocuklarımdan bir tanesiydi gece benim. 2 tane profesör ameliyatını gerçekleştirdi. Zorlu bir süreçti. 25 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Elleri hiç tutmadı. Eli kesildiği için bedeni kaldırmadı. Burada bekletilmeseydi şuan gece engellide olsa bizimle birlikte olacaktı. Bilinçli olmuş olmasa da benim çocuğum 55, 60 kilo ebatlarında iri bir çocuk. Yani orada köpek değil bir çocuk da olabilirdi. Kasıtlı olmamış olsa da ihmalden dolayı olduğunu düşüyorum. Kazada demiyorum çünkü önüne bakmıyor. Çevredekilerin tepkisine nazaran aşağıya iniyor. Aşağıya da indiğinde hiçbir şey yok gibi tepki göstermiyor. Soruşturma açıldı" dedi.