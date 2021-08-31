'Yavaş git' dediği için kurşunların hedefi oldu!

İstanbul Güngören’de cadde üzerinde aracıyla seyreden Emrullah K. (21) kendisine “yavaş git” diyen Seyyar Kayıtbey (41) ’e kurşun yağdırdı. Kayıtbey hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emrullah K. ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emrullah K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.