Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden böyle yürüdü | Video

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Trabzon’un Yomra ilçesinde yola inen yavru ayı araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar yoldan geçen araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kılıçlı mahallesinde ormanlık alandan karayoluna indiği tahmin edilen yavru ayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil ile seyir halindeyken bir vatandaş tarafından karayolunda yürürken görülen yavru ayı vatandaşın tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti. Otomobilin sürücüsü direksiyonu yavru ayının önüne kırarak ormanlık alana doğru gitmesine sağlamaya çalışsa da yavru ayı karayolundan gitmeyi tercih etti. Bir süre yavru ayıyı korumak için yanından giden otomobil sürücüsü yolun ortasından giden yavru ayıya ıslık çalsa da yolundan çeviremedi. Karayolunda araçlara aldırış etmeden yürüyen yavru ayı bir süre sonra gözden kayboldu.