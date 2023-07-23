Yavru boz ayının araç sürücüsüne saldırısı kamerada | Video
Bitlis'te bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderası'nda yaşayan yavru ayının kendisini görüntülemek isteyen araç şoförüne saldırısı kameraya yansıdı.
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