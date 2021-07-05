Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu 05.07.2021 | 09:01
03:48
01:45
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi 05.07.2021 | 08:50
00:39
İzmir'de husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası 1'i ağır 5 yaralı 05.07.2021 | 08:45
01:19
03:19
Yangına rağmen tıraşa devam etti 04.07.2021 | 16:48
02:32
06:49
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu 04.07.2021 | 16:38
01:40
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi 04.07.2021 | 16:40
02:24
01:00
02:44
Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu 04.07.2021 | 15:41
00:42
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi 04.07.2021 | 15:26
02:14
04:28
Pes dedirten olay kamerada: Komşusuna ait otomobili defalarca çizdi 04.07.2021 | 14:54
00:57
Fethiye'de batan teknenin son görüntüleri ortaya çıktı 04.07.2021 | 14:53
00:29
Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada 04.07.2021 | 14:44
00:49
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın avukatı konuştu "Henüz ifade vermedi" 04.07.2021 | 14:44
02:29
Güney Kıbrıs’taki orman yangınında ölü sayısı 4’e yükseldi 04.07.2021 | 14:25
00:23
3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı 04.07.2021 | 14:00
Osmaniye’de bir iş yerinin damında yavru kedi ile köpeğin gülümseten eğlenceli oyun arkadaşlığı kameralara yansıdı.
Osmaniye merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin damında annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir köpeğin arkadaşlık ettiği görüldü. İş yerinin damında yavru kediyle oyun oynayan köpeğin gülümseten eğlenceli hareketleri kameralara yansıdı. Zaman zaman köpeğin sırtına çıkmaya çalışan yavru kediyi köpeğin sahiplendiği görülürken ikilinin oyun arkadaşlığı dakikalarca devam etti.