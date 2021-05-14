Yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular | Video
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Bursa'da gece yarısı bir iş yerinin reklam panosuna sıkışan yavru kedileri kurtarmak için seferber olan itfaiye ve polis ekipleri 2 saat süren kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.
Olay saat 23.30 sularında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Cemal Nadir Caddesi'nde bulunan bijuteri hizmeti veren iş yerinde meydana geldi. Vatandaşın polise ihbarı ile başlayan kedi kurtarma operasyonunu 2 saat sürdü. Yavru kedileri uzun uğraştan sonra sıkıştıkları reklam panosundan çıkaran itfaiye ve polis ekipleri meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşlardan tam puan aldı. Yaşananlardan sonra bir vatandaşın korkudan titreyen kedileri sevmesi kameralara böyle yansıdı.