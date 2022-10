Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video

İstanbul Fatih’te bir kişi, şarküteri önünde duran 3 aylık köpeği önce sevdi, sonra kucağına alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltese cinsi 3 aylık yavru köpeği dükkanın önünde bırakan Seçkin Türk, içeride kahvaltı yapıyordu. O sırada sokak üzerinde yürüyen bir kişi, yavru köpeğin yanına gelerek sevmeye başladı. Kendisine kimsenin bakmadığından emin olan adam, yavru köpeği kucaklayarak hızla sokaktan uzaklaştı.Dükkandan dışarı baktığında yavru köpeğin orada olamadığını fark eden Seçkin Türk, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yavru köpeğin bir kişi tarafından çalındığını gören Türk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Seçkin Türk, Hera'nın bir an önce bulunmasını istiyor.Güvenlik kamerasında bir vatandaşın köpeği kucaklayıp götürdüğünü gören Seçkin Türk, "Sabah biz dükkanı içerisinde kahvaltı yaparken köpek dışarıda oynuyordu. Sahipsiz zannedip mi aldılar yoksa çalarak mı götürdüler bilmiyoruz. İzlediğimiz kamera görüntülerinde köpeği resmen çaldığı ortada, köpek birden kayboldu. Bir iki dakika içerisinde aradığımızda köpeği bulamadık daha sonradan kameradan baktığımızda kucağına alıp götürdüğünü gördük. Yaklaşık 1 aydır bizimleydi. 3 aylık bir köpekti. Değer olarak yanımızda bir arkadaş gibi ayırmayacağız bir köpekti. Maddi açıdan değil ama manevi açıdan bizim için çok değerliydi. Emniyete şikâyette bulunduk. Şu an kamera kayıtları araştırılıyor" diye konuştu.Köpeği bir arkadaşından aldığını söyleyen Türk, "İsmi Hera'ydı. Köpek sahipsiz değil, sahibi var. Eğer farklı düşünüp aldıysa geri getirmesini istiyoruz. Biz zaten şikayette bulunduk. Kamerada hırsızlık olarak biliniyor, görülüyor. Her türlü işlemi yaptırırız ona. Tasması yoktu. Çünkü köpeğin yaşı küçük. İlk aşısı dün yapılacaktı. Çalındığından dolayı yapılamadı. Çipi o zaman takılıyordu. Kimliği verilecekti ama verilmedi" dedi.