Video Yaşam Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video
Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video

Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video

08.10.2022 | 12:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada! | Video 00:32
Adana'da trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada! | Video 08.10.2022 | 12:54
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:24
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 08.10.2022 | 12:35
Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video 04:28
Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video 08.10.2022 | 12:26
İstanbul’da yakalandı! Pınar benim ruh eşim diyerek Yağmur Atacan’a saldırmıştı... | Video 02:27
İstanbul’da yakalandı! Pınar benim ruh eşim diyerek Yağmur Atacan'a saldırmıştı... | Video 08.10.2022 | 12:32
Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı | Video 00:38
Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı | Video 08.10.2022 | 12:12
Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular! Hırsızlık anları kamerada | Video 01:13
Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular! Hırsızlık anları kamerada | Video 08.10.2022 | 11:12
Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci ölüm! Otobüsün altında ezilerek can verdi | Video 03:16
Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci ölüm! Otobüsün altında ezilerek can verdi | Video 08.10.2022 | 11:29
Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü | Video 03:06
Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü | Video 08.10.2022 | 10:44
Kartal’da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı | Video 01:38
Kartal’da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı | Video 08.10.2022 | 10:43
Fatih’te yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı | Video 01:45
Fatih'te yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı | Video 08.10.2022 | 10:01
İstanbul’da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 01:02
İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 08.10.2022 | 09:47
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video 00:42
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video 08.10.2022 | 09:18
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 00:47
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.10.2022 | 09:18
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video 01:08
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video 07.10.2022 | 20:23
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı | Video 01:19
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı | Video 07.10.2022 | 18:36
Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada | Video 04:10
Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada | Video 07.10.2022 | 18:18
Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu | Video 01:41
Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu | Video 07.10.2022 | 18:09
Ankara’da kız arkadaşını darp eden eski sevgili ’başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış!’ | Video 06:07
Ankara’da kız arkadaşını darp eden eski sevgili 'başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış!' | Video 07.10.2022 | 16:35
Mardin’de çocuk parkını ateşe verdiler! O anlar kamerada | Video 02:22
Mardin'de çocuk parkını ateşe verdiler! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 16:15
Kırklareli’nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:19
Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 16:11

İstanbul Fatih’te bir kişi, şarküteri önünde duran 3 aylık köpeği önce sevdi, sonra kucağına alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltese cinsi 3 aylık yavru köpeği dükkanın önünde bırakan Seçkin Türk, içeride kahvaltı yapıyordu. O sırada sokak üzerinde yürüyen bir kişi, yavru köpeğin yanına gelerek sevmeye başladı. Kendisine kimsenin bakmadığından emin olan adam, yavru köpeği kucaklayarak hızla sokaktan uzaklaştı.

Dükkandan dışarı baktığında yavru köpeğin orada olamadığını fark eden Seçkin Türk, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yavru köpeğin bir kişi tarafından çalındığını gören Türk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Seçkin Türk, Hera'nın bir an önce bulunmasını istiyor.

"KAMERADA KUCAĞINA ALIP GÖTÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"
Güvenlik kamerasında bir vatandaşın köpeği kucaklayıp götürdüğünü gören Seçkin Türk, "Sabah biz dükkanı içerisinde kahvaltı yaparken köpek dışarıda oynuyordu. Sahipsiz zannedip mi aldılar yoksa çalarak mı götürdüler bilmiyoruz. İzlediğimiz kamera görüntülerinde köpeği resmen çaldığı ortada, köpek birden kayboldu. Bir iki dakika içerisinde aradığımızda köpeği bulamadık daha sonradan kameradan baktığımızda kucağına alıp götürdüğünü gördük. Yaklaşık 1 aydır bizimleydi. 3 aylık bir köpekti. Değer olarak yanımızda bir arkadaş gibi ayırmayacağız bir köpekti. Maddi açıdan değil ama manevi açıdan bizim için çok değerliydi. Emniyete şikâyette bulunduk. Şu an kamera kayıtları araştırılıyor" diye konuştu.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK"
Köpeği bir arkadaşından aldığını söyleyen Türk, "İsmi Hera'ydı. Köpek sahipsiz değil, sahibi var. Eğer farklı düşünüp aldıysa geri getirmesini istiyoruz. Biz zaten şikayette bulunduk. Kamerada hırsızlık olarak biliniyor, görülüyor. Her türlü işlemi yaptırırız ona. Tasması yoktu. Çünkü köpeğin yaşı küçük. İlk aşısı dün yapılacaktı. Çalındığından dolayı yapılamadı. Çipi o zaman takılıyordu. Kimliği verilecekti ama verilmedi" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA