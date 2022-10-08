Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Adana'da trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada! | Video 08.10.2022 | 12:54
03:24
04:28
Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video 08.10.2022 | 12:26
02:27
00:38
Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı | Video 08.10.2022 | 12:12
01:13
03:16
03:06
Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü | Video 08.10.2022 | 10:44
01:38
Kartal’da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı | Video 08.10.2022 | 10:43
01:45
01:02
İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 08.10.2022 | 09:47
00:42
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video 08.10.2022 | 09:18
00:47
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.10.2022 | 09:18
01:08
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video 07.10.2022 | 20:23
01:19
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı | Video 07.10.2022 | 18:36
04:10
01:41
Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu | Video 07.10.2022 | 18:09
06:07
02:22
Mardin'de çocuk parkını ateşe verdiler! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 16:15
01:19
Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 16:11
İstanbul Fatih’te bir kişi, şarküteri önünde duran 3 aylık köpeği önce sevdi, sonra kucağına alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Dükkandan dışarı baktığında yavru köpeğin orada olamadığını fark eden Seçkin Türk, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yavru köpeğin bir kişi tarafından çalındığını gören Türk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Seçkin Türk, Hera'nın bir an önce bulunmasını istiyor.
"KAMERADA KUCAĞINA ALIP GÖTÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"
Güvenlik kamerasında bir vatandaşın köpeği kucaklayıp götürdüğünü gören Seçkin Türk, "Sabah biz dükkanı içerisinde kahvaltı yaparken köpek dışarıda oynuyordu. Sahipsiz zannedip mi aldılar yoksa çalarak mı götürdüler bilmiyoruz. İzlediğimiz kamera görüntülerinde köpeği resmen çaldığı ortada, köpek birden kayboldu. Bir iki dakika içerisinde aradığımızda köpeği bulamadık daha sonradan kameradan baktığımızda kucağına alıp götürdüğünü gördük. Yaklaşık 1 aydır bizimleydi. 3 aylık bir köpekti. Değer olarak yanımızda bir arkadaş gibi ayırmayacağız bir köpekti. Maddi açıdan değil ama manevi açıdan bizim için çok değerliydi. Emniyete şikâyette bulunduk. Şu an kamera kayıtları araştırılıyor" diye konuştu.
"ŞİKAYETTE BULUNDUK"
Köpeği bir arkadaşından aldığını söyleyen Türk, "İsmi Hera'ydı. Köpek sahipsiz değil, sahibi var. Eğer farklı düşünüp aldıysa geri getirmesini istiyoruz. Biz zaten şikayette bulunduk. Kamerada hırsızlık olarak biliniyor, görülüyor. Her türlü işlemi yaptırırız ona. Tasması yoktu. Çünkü köpeğin yaşı küçük. İlk aşısı dün yapılacaktı. Çalındığından dolayı yapılamadı. Çipi o zaman takılıyordu. Kimliği verilecekti ama verilmedi" dedi.