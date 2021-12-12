Video Yaşam Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına atan vicdansızın kimliği tespit edildi | Video
Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına atan vicdansızın kimliği tespit edildi | Video

Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına atan vicdansızın kimliği tespit edildi | Video

12.12.2021 | 08:39

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün çuval içinde çöp kenarına bırakılan 5 yavru köpeği bırakan şahıs çevredeki diğer güvenlik kameralarının da incelenmesi sonucu tespit edildi.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesinde 10 Aralık Cuma günü saat 16.00 sıralarında traktörüyle bir çöp konteynerinin yanına yanaşan bir şahsın iki çuval içinde 5 yavru köpeği çöp kenarına bırakma anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri çevredeki diğer güvenlik kameralarını da izleyerek şahsın A.Ç. (41) olduğu tespit edildi. A.Ç.'nin kümesindeki hayvanlara zarar verdikleri gerekçesiyle ikametinin çevresindeki yeni doğmuş 5 yavru köpeği çuval içine koyarak ikametinden uzak bir noktaya bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri savcılığın talimatı doğrultusunda tahkikata başladı.

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