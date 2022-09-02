Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
01:06
Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video 02.09.2022 | 16:51
01:10
Ses sitemine zulalanan esrar, polise takıldı! | Video 02.09.2022 | 16:37
00:41
Orak ile kenevir hasadı yaparken yakalandı 02.09.2022 | 16:36
00:37
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 02.09.2022 | 16:25
00:54
Yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti | Video 02.09.2022 | 16:15
03:09
00:31
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 02.09.2022 | 13:08
01:32
01:34
Alanya'da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video 02.09.2022 | 12:59
00:49
Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video 02.09.2022 | 12:25
21:50
00:36
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video 02.09.2022 | 12:12
03:52
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video 02.09.2022 | 11:57
01:09
Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.09.2022 | 11:31
12:48
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Eylül 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 02.09.2022 | 11:38
01:13
Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi | Video 02.09.2022 | 11:31
00:36
Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar… | Video 02.09.2022 | 11:30
00:26
Tarsus'ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video 02.09.2022 | 09:48
Kocaeli Başiskele ilçesinde inşaat halindeki bir binanın su dolu asansör boşluğunda mahsur kalan yavru köpeklerin imdadına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.
Kocaeli Başiskele İlçesi Yuvacık'ta bulunan inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğundan gelen köpek seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yapmış oldukları çalışma ile yavru köpekleri bulundukları yerden kurtardı.