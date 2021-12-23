Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde eşsiz kar manzarası | Video

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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün çevresi havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı birçok ilçede etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresi kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.