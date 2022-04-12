Video Yaşam Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı | Video
Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı | Video

Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı | Video

12.04.2022 | 14:10

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SULTANGAZİ'de, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hemşire yaralandı. Sürücü, yaralı hemşireyi çalıştığı hastaneye bırakıp, ortadan kayboldu. Kaza anı ve sürücünün hemşireyi hastaneye bırakıp ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak görev yapan kadın, mesai çıkışı yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı. Yaya geçidindeyken hafif ticari aracın çarptığı hemşire, yaralandı. Çarpan aracın sürücüsü, çevredekilerin de yardımıyla yaralanan hemşireyi çalıştığı hastanenin acil servisine götürdü. Burada yaralıya müdahale edilirken sürücü ise bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra ortadan kayboldu.

Kaza anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması, yaralının sedyeyle hastaneye geçirilmesi ve sürücünün hastaneden ayrılması yer alıyor.

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