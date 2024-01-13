Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video
Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına diğer şeritte seyir halinde olan otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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