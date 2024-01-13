Video Yaşam Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video
Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video

Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video

13.01.2024 | 16:04

Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına diğer şeritte seyir halinde olan otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın diğer şeritte seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, hastaneye kaldırılan ve kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video 00:33
Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video 13.01.2024 | 16:04
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video 01:24
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video 13.01.2024 | 15:27
Bitlis’te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı | Video 00:18
Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı | Video 13.01.2024 | 15:27
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babası: ’Oğlumla gurur duyuyorum’ | Video 05:39
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası: 'Oğlumla gurur duyuyorum' | Video 13.01.2024 | 15:14
Kilis’te PKK operasyonu; 2 gözaltı | Video 00:58
Kilis'te PKK operasyonu; 2 gözaltı | Video 13.01.2024 | 15:17
Ataşehir’de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video 00:34
Ataşehir'de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video 13.01.2024 | 13:49
Bartın’da kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 06:55
Bartın'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 13.01.2024 | 13:59
Gaziantep’te kundaklanan dükkan küle döndü | Video 02:39
Gaziantep’te kundaklanan dükkan küle döndü | Video 13.01.2024 | 13:50
Bursa’da ilginç olay: 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 04:34
Bursa'da ilginç olay: 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 13.01.2024 | 13:50
Bağcılar’da 86 pompalı tüfek ele geçirildi | Video 00:37
Bağcılar'da 86 pompalı tüfek ele geçirildi | Video 13.01.2024 | 13:49
30 milyon TL’lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama | Video 00:44
30 milyon TL’lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama | Video 13.01.2024 | 13:16
Para dolu çantasını unutan Çinliye Türk polisinden yardım | Video 03:30
Para dolu çantasını unutan Çinliye Türk polisinden yardım | Video 13.01.2024 | 12:27
Durdurulan otomobil silah deposu çıktı: Yapılan aramalarda 86 tüfek ele geçirildi | Video 00:35
Durdurulan otomobil silah deposu çıktı: Yapılan aramalarda 86 tüfek ele geçirildi | Video 13.01.2024 | 12:33
Artvin’de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 02:24
Artvin'de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 13.01.2024 | 12:32
Kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı | Video 00:34
Kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı | Video 13.01.2024 | 12:27
Tatvan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü | Video 03:32
Tatvan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü | Video 13.01.2024 | 12:16
Maltepe’de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:32
Maltepe’de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı | Video 13.01.2024 | 12:16
9 yıl hasret kaldığı suyu, kana kana içti | Video 04:37
9 yıl hasret kaldığı suyu, kana kana içti | Video 13.01.2024 | 11:21
Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:34
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 13.01.2024 | 11:22
Eczacının otizmli Zeynep’e verdiği muadil ilaç onu bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu! | Video 03:30
Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç onu bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu! | Video 13.01.2024 | 10:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA