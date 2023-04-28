Video Yaşam Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video

Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video

28.04.2023 | 15:35

Kayseri’de 24 Mart tarihinde karşıdan karşıya geçmek isterken yaya geçidinde aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın kardeşleri sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Battalgazi Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ömer Gencer'e ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ömer Gencer(31), Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gencer, 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gencer'e çarpan araç sürücünün serbest kaldı. Sürücünün hiçbir ceza almaması ise Gencer'in kardeşleri tarafından tepki çekti. Kardeşlerine yaya geçidinde çarpıldığını ve aracın kurallara uymadığını iddia eden iki kardeş yetkililerden yardım istedi. Kardeşlerini kazadan 24 gün sonra kaybettiklerini söyleyen Hasan Gencer, sürücünün ceza almamasının canlarını yaktığını söyleyerek, "24 Mart tarihinde kardeşim Ömer'e karşıdan karşıya geçtiği sırada araç çarptı. Yaya geçidi olmasına ve hız sınırının 30 olmasına rağmen araç kardeşime çok hızlı bir şekilde çarptı. Kardeşim ağır şekilde yaralandı. Hastanede 24 gün entübe şekilde yattı. 24'üncü günün sonunda vefat etti. Çarpan şahıs şu ana kadar hiçbir ceza almadı. Canımız yanıyor. Ceza almasını istiyoruz. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yetkililerden adalet bekliyorum. Bir insan kolay yetişmiyor. O bizim canımızdı. Çok canımız yandı. Burada araçlar çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yaya geçidi var. Yanımızda okul yer alıyor. Bunlara rağmen sürücü hiçbir şekilde ceza almadı. Yaptırım olmadı. Bir an önce gereğinin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Aracın hiçbir şekilde kurallara uymadığını dile getiren Murat Gencer ise, "Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Kardeşime araba çarptığını duyunca çıkıp geldim. 24 Mart'ta yaşanan kazadan sonra kaza yerine gelerek, inceleme yaptım. Baktığımda kaza yerinin bir yaya geçidi olduğunu gördüm ve güvenlik kamerasını buldum. Baktığımızda aracın çok hızlı geçtiğini görüyoruz. Biraz geride 30 kilometre hız sınırı tabelası olmasına rağmen aracın aşırı derecede hızlı bir şekilde buradan geçtiğini görüyoruz. Kamera kayıtlarında trafik ışığına dair bir durum bulunmasa bile yaya geçidi olduğunu unutmamak gerekiyor. Araçların buna dikkat etmesi gerekiyor. Kaza tutanağına dair bir bilgi alamıyoruz. Bu konuda yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video 03:06
Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video 28.04.2023 | 16:25
Eyüpsultan’da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 00:45
Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 28.04.2023 | 16:39
Kız meselesinden 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:54
Kız meselesinden 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.04.2023 | 16:34
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 01:03
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 28.04.2023 | 16:15
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 03:54
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 28.04.2023 | 15:48
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 03:19
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 28.04.2023 | 15:35
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11
Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı | Video 00:27
Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı | Video 28.04.2023 | 15:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur’an’ın bulunduğu yerde aydınlık olur | Video 03:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur" | Video 28.04.2023 | 14:22
Silahlı robot Sarbot’a TEKNOFEST’te yoğun ilgi | Video 06:22
Silahlı robot Sarbot'a TEKNOFEST'te yoğun ilgi | Video 28.04.2023 | 12:53
Sivas’ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 00:31
Sivas’ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 28.04.2023 | 13:43
Kuzenler Çetesi Operasyonu’nda 42 şüpheli adliyede | Video 02:40
Kuzenler Çetesi Operasyonu'nda 42 şüpheli adliyede | Video 28.04.2023 | 13:43
Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video 01:43
Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video 28.04.2023 | 14:06
İstanbul’da iki genç araçta başlarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 03:21
İstanbul’da iki genç araçta başlarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 28.04.2023 | 14:06
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 05:02
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 28.04.2023 | 13:52
Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı | Video 02:14
Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı | Video 28.04.2023 | 13:00
Sultangazi’de mazot hırsızlığı kamerada | Video 05:11
Sultangazi'de mazot hırsızlığı kamerada | Video 28.04.2023 | 10:25
Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye böyle savruldular! Motosiklet ile otomobil çarpıştı | Video 01:36
Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye böyle savruldular! Motosiklet ile otomobil çarpıştı | Video 28.04.2023 | 13:00
İzmir’de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 01:22
İzmir'de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 28.04.2023 | 13:00
Gökçeada açıklarında yaklaşık 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı tuttular | Video 04:01
Gökçeada açıklarında yaklaşık 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı tuttular | Video 28.04.2023 | 13:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA