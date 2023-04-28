Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video
Kayseri’de 24 Mart tarihinde karşıdan karşıya geçmek isterken yaya geçidinde aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın kardeşleri sürücünün cezalandırılmasını istiyor.
Aracın hiçbir şekilde kurallara uymadığını dile getiren Murat Gencer ise, "Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Kardeşime araba çarptığını duyunca çıkıp geldim. 24 Mart'ta yaşanan kazadan sonra kaza yerine gelerek, inceleme yaptım. Baktığımda kaza yerinin bir yaya geçidi olduğunu gördüm ve güvenlik kamerasını buldum. Baktığımızda aracın çok hızlı geçtiğini görüyoruz. Biraz geride 30 kilometre hız sınırı tabelası olmasına rağmen aracın aşırı derecede hızlı bir şekilde buradan geçtiğini görüyoruz. Kamera kayıtlarında trafik ışığına dair bir durum bulunmasa bile yaya geçidi olduğunu unutmamak gerekiyor. Araçların buna dikkat etmesi gerekiyor. Kaza tutanağına dair bir bilgi alamıyoruz. Bu konuda yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı
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