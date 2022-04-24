Video Yaşam Yaya geçidinden geçerken otobüsün çarptığı genç, hayatını kaybetti | Video
Yaya geçidinden geçerken otobüsün çarptığı genç, hayatını kaybetti | Video

Yaya geçidinden geçerken otobüsün çarptığı genç, hayatını kaybetti | Video

24.04.2022 | 14:54

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden koşarak geçtiği sırada servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anıysa iki farklı açıdan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Hatipler Yenimahalle mevkiindeki D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan 24 yaşındaki Tayfur Ergün, D 400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Y. B.'nin kullandığı 07 C 74906 plakalı servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Turizm sektöründe çalıştığı belirlenen Ergün, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anıysa iki farklı açıdan işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karayolunun yaya geçidinden orta refüje doğru koşarak geçen Ergün'ün, bir sonraki geçitten karşıya yine aynı şekilde geçmek istediği sırada otobüsün çarpması yer aldı.

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