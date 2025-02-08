Video Yaşam Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı! O anlar kamerada | Video
Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı! O anlar kamerada | Video

Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı! O anlar kamerada | Video

08.02.2025 | 10:49

Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklete kamyonet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza; Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Mehmet Çetin O.'nun kullandığı 07 HJY 23 plakalı Isuzu marka kamyonet sokak kesişimine geldiğinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Recep Ş.'nin kullandığı 07 BLG 660 plakalı motosiklete çarptı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Döndü A. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemler sonrası kendisini iyi hissetmediğini belirten motosiklet sürücüsü Recep Ş., kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak üzere hastaneye gitti.

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