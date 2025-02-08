Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı! O anlar kamerada | Video
Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklete kamyonet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Döndü A. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemler sonrası kendisini iyi hissetmediğini belirten motosiklet sürücüsü Recep Ş., kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak üzere hastaneye gitti.
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