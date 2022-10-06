Video Yaşam Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı! O anlar kamerada | Video
Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı! O anlar kamerada | Video

Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı! O anlar kamerada | Video

06.10.2022 | 11:20

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Eskişehir’de yaya geçidinden geçen kadına cipin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

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Kaza, Süleyman Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına cip çarptı. Sağ şeritteki otomobilin yol vermesiyle yaya geçidini kullanmaya başlayan kadına sol şeritten gelen cipin çarptığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Kaza sonrası yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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