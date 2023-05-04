Video Yaşam Yayaya çarpan sürücü olay yerinden firar etti! O anlar kamerada | Video
Yayaya çarpan sürücü olay yerinden firar etti! O anlar kamerada | Video

Yayaya çarpan sürücü olay yerinden firar etti! O anlar kamerada | Video

04.05.2023 | 12:12

Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçen kadına çarpan sürücü olay yerini terk etti. Kaza anı ise an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı mevkiinden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden bir otomobil, karşıdan karşıya geçen Nazife G. isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrası yere savrulan kadın yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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