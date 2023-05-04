Yayaya çarpan sürücü olay yerinden firar etti! O anlar kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçen kadına çarpan sürücü olay yerini terk etti. Kaza anı ise an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza sonrası yere savrulan kadın yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
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